Gustavo Quinteros: En la Copa Sudamericana es una obligación llegar más lejos

El director técnico de Colo Colo Gustavo Quinteros lamentó la eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores y aseguró que en Sudamericana será un obligación llegar más lejos de lo que se habían planteado en este torneo. Además, lamentó la opaca actuación de la defensa.

"Tenemos un equipo fuerte para avanzar en Sudamericana, pero el objetivo, como dije siempre, es el campeonato nacional", apuntó en conferencia de prensa el entrenador tras la caída por 4-3 frente a Fortaleza de Brasil.

De todas formas, el ex seleccionador de Bolivia apuntó que "tenemos que recuperar a los jugadores, enfrentar el partido del día lunes (ante Ñublense) y esperar el sorteo de Sudamericana. Es una obligación llegar más lejos y ponernos objetivos más grandes, ya que no clasificamos a siguiente ronda".

Respecto al partido disputado en el Estadio Monumental, dijo estar "conforme con la entrega, fuimos superiores en muchos pasajes del partido aún con un hombre menos. Hoy iniciamos el partido parecido al segundo tiempo con River Plate"

"De la competencia se aprende. Hay atenuantes. Ahora tenemos que dar vuelta la página. Analizar lo sucedido y estar preparados para lo que viene. Ahora el lunes viene Ñublense y tenemos que analizar los rivales de Sudamericana. Nos queda eso nada más. Levantar la cabeza y corregir los errores", agregó.

La mala actuación de la defensa

Sobre los problemas mostrados por el equipo en la Libertadores (recibió ocho goles en los últimos dos partidos), apuntó que "estos últimos partidos tuvimos mas funcionamiento defensivo. No marcamos bien y no hicimos los respaldos correspondientes. Lo pagamos caro".

"El segundo tiempo en Buenos Aires y el inicio de Fortaleza estuvimos mal en defensa. Tuvimos muchos defensores sin entrenar mucho tiempo y llegaron muy justo. Habíamos empezado bien, respondiendo de forma excelente. Hoy no fue así en la fase defensiva", complementó.

En esa misma línea, recalcó que "no estoy conforme con la parte defensiva, nos hicieron goles tontos. Siempre el responsable soy yo, pero regalamos los dos primeros goles y después nos costó el partido mucho más".

En cuanto a Emiliano Amor, aseguró que "no está lesionado, si no no hubiese jugado. Uno siempre apuesta a formar el equipo que viene jugando. Cuando un futbolista siente que está bien para estar, juega. Y hoy aguantó bien todo el partido".

Lo que se viene para Colo Colo

Por último, Quinteros aseguró que espera "la incorporación de uno o dos jugadores. Sería fantástico. Cuando compites tienes que tener recambio para ser capaz de llegar primero en el torneo y avanzar en Sudamericana. Sería bueno para el plantel incorporar y tener variantes".

Finalmente, fue consultado sobre sus opciones en la selección chilena. "Estoy muy feliz en este club. Hemos armado las piezas y estamos compitiendo muy bien. Es un orgullo que mi nombre sea tenido en cuenta. Pero estoy pensando solo en los objetivos de Colo Colo, que hoy cambiaron, tenemos que pensar en Sudamericana", cerró.