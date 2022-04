Gustavo Quinteros por duelo ante River: Es una gran oportunidad para Colo Colo de demostrar su nivel

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, anticipó el choque de este miércoles ante River Plate y sostuvo que es una buena medida para conocer en qué nivel se encuentra en el plano internacional el conjunto "popular".

"Vamos a llegar muy bien, ojalá con todos los jugadores recuperados. Estamos confiados en que podemos hacer un buen partido otra vez en copa, jugar al máximo porque vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos que hay en sudamérica, candidato al título, y para sacar un buen resultado debemos jugar al mejor nivel para lograrlo", señaló en conferencia de prensa.

"Tenemos que salir aportando lo mejor de cada uno para el equipo, a nuestro máximo nivel individual para que podamos superar al rival de manera colectiva", añadió, sosteniendo igualmente que "es una gran oportunidad para Colo Colo de poder demostrar el buen nivel que hemos mostrado en los próximos partidos de copa, tenemos que jugar a ese nivel o un poco mejor para enfrentar a este equipo que tiene grandes jugadores".

"Los dos equipos vamos a ir en busca del resultado, a arriesgar para ganar, supongo que será de ida y vuelta, de ataques contra ataques. Ojalá podamos hacer mejor las cosas, que tengamos solidez defensiva para la pelota, es un rival que ataca con mucha gente", manifestó, complementando que estos duelos son para disfrutarlos.

En relación a los jugadores que estarán disponibles, dijo que Juan Martín Lucero "hace dos días entrena normal, está bien, y Emliano Amor llegará un poco más justo, sin arriesgar el físico, vamos a esperar hasta último momento, si vemos que no está, no lo vamos a arriesgar, si se siente bien va a jugar, y vuelve Gabriel Costa que es siempre importante para nosotros".

Sobre Paulo Díaz, chileno que juega en River, aportó que "está jugando muy bien, lo he analizado, he visto algunos partidos de River, y Díaz cumple una excelente labor, es un buen jugador, tiene juego aéreo, buena salida desde el fondo. Lo está haciendo muy bien, así que por supuesto es un jugador que conocemos y no es solo un gran aporte en River, sino también en la selección chilena".