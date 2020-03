Intendente Guevara: Los que no tengan entrada, mejor que no vayan al Monumental

El Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, advirtió a los hinchas de Colo Colo que carezcan de entradas para el partido de esta tarde ante Athletico Paranaense que no se acerquen al Estadio Monumental, pues habrá dispuesto un anillo de seguridad que les impedirá llegar hasta los ingresos.

"Hemos hecho una revisión con Carabineros y la PDI, que vino al estadio con perros en busca de drogas, fuegos artificiales o explosivos, de manera de poder recibir a la hinchada con la mayor seguridad posible", expresó.

"Se ha establecido un segndo anillo en torno al estadio, de manera que no se acerquen hinchas al estadio que no tienen entrada; por lo tanto, si hay personas que no tienen entrada para el partido en el Monumental, mejor que no vengan, porque no van a poder acercarse. No queremos que se repita lo que ocurrió en San Carlos, donde pudieron acceder hasta el ingreso mismo del estadio", avisó.

Además, Guevara explicó que hubo un aumento de aforo para el pleito de este miércoles, de 20.000 a 30.000 personas.

"Se había autorizado para este partido 20.000 y a última hora en la tarde del martes, a eso de las ocho de la tarde en conversacion con Estadio Seguro, autorizamos 30.000. Lo que hizo la Intendencia y Estadio Seguro es intentar volver a los aforos tradicionales de estos estadios y no ha sido nunca nuestra voluntad reducir aforos, lo contrario, se aumentó", argumentó.