Juan Pablo Varsky afirmó que lo de Paulo Díaz fue "sin foul": Anticipo con recuperación de pelota

El reconocido periodista argentino Juan Pablo Varsky generó polémica en redes sociales luego que afirmara en que la jugada en que Paulo Díaz recuperó el balón para el primer gol de River Plate a Colo Colo fue sin infracción.

"Concentración plena cuando River está atacando. Anticipo sin foul con recuperación de pelota. Conducción corta y pase rápido. Permanencia en zona de ataque. Recepción y apertura con ventaja para Herrera. La influencia del defensor Paulo Diaz en el 1-0 de Suárez es escandalosa", escribió en uno de sus tuiteos.

Por este comentario y otro, en que dijo que "Paulo Díaz, que había tenido un par de complicaciones en la entrega de la pelota, metió un cruce tremendo contra la raya. Después, abrió bárbaro para Herrera, que no está fino en los centros. El error del arquero Carabalí lo aprovechó Suárez. River gana 0-1 en Chile".

Por estas palabras, usuarios de la plataforma y seguidores del trasandino le recriminaron que no hablara de la supuesta "fuerza desmedida" del zaguero de los "millonarios", e incluso algunos publicaron el video de la entrada.

Posiblemente toca pelota pero se lo lleva puesto, qué pena que en fase de grupos no tienen VAR, si no esto no termina en gol pic.twitter.com/8FTXc4DU9E