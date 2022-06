Pablo Solari: A mí me afectó la lesión y no lo que estaba pasando, estoy enfocado en Colo Colo

El delantero de Colo Colo Pablo Solari, valoró el triunfo por 2-0 sobre Inter de Porto Alegre en los octavos de final de la Copa Sudamericana y abordó el tema de frustrado traspaso a América de México.

"A mí me afectó la lesión, la pubalgia la vengo arrastrando hace rato, no lo que estaba pasando. Estoy enfocado en Colo Colo y en el grupo de compañeros", dijo en conferencia de prensa.

Asímismo, resaltó la repuesta de la gente en el Estadio Monumental. "Hoy fue emocionante recibir el cariño de la gente y la ovación", indicó.

En esa línea, expuso que "yo lo dije una vez, es mi sueño de chiquito jugar en Europa. Voy a seguir trabajando para ser mejor jugador, ayudar al equipo y que ellos también me ayuden a mi a ser mejor día a día".

Respecto a la victoria de este martes, apuntó que "vamos a tratar de llegar lo más alto posible. Espero que sigamos a este nivel, con un rival duro jugando así creo que no nos pueden ganar. Y nada, la ovación de la gente me hizo sentir muy bien, siempre me demuestran su cariño".

Finalmente, aseguró que "se dijeron muchas cosas y este gol me sube el autoestima y ahora me siento mucho mejor".