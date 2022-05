Quinteros, confiado para el duelo con Fortaleza: Si jugamos a nuestro nivel podemos ganar

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se mostró confiado de imponerse este miércoles a Fortaleza por la Copa Libertadores y así avanzar a los octavos de final del certamen.

Quinteros dijo en conferencia de prensa: "El fútbol es presente y este equipo está muy motivado. Si jugamos a nuestro verdadero nivel podemos ganarle a cualquier equipo. Están todos concentrados en eso, en que cada uno cumpla su función al 100 'por ciento".

"Todos están muy bien y motivados, nos toca definir en nuestra casa. Tenemos que ganar acá y yo creo que tenemos todas las posibilidades. Tratar de que los detalles sean a favor nuestro, estamos con mucha confianza", añadió en la misma línea.

Sobre Emiliano Amor, quien será esperado hasta última hora por un problema en su pie izquierdo, el estratega señaló: "Si el jugador está con confianza y no siente dolor, es probable que inicie el partido. Si no está seguro jugará otro. Los veo bien a todos, lo puede hacer bien Zaldivia, Bruno, Daniel o incluso Fuentes".

"Vamos a tener en cuenta a Amor y lo vamos a esperar hasta mañana. Tenemos jugadores preparados para reemplazarlo, a todos los que juegan les damos confianza y seguramente lo harán muy bien", siguió sobre el zaguero argentino.

También fue preguntado si será fracaso (la posibilidad de) no clasificar a octavos de final: "Personalmente si no puedo salir campeón a fin de año voy a sentir algo similar a eso (fracaso). No me olvido que hace año y medio estábamos jugando por no descender. Hemos hecho un proceso para esto".

Finalmente, volvió a hablar del decisivo duelo ante los brasileños: "Definir de local contra un rival que juega bien, pero que no es el más fuerte del grupo, es una gran oportunidad. Pero nosotros tenemos que jugar a nuestro mejor nivel, siendo precisos y contundentes. Queremos darles una alegría".

"Tenemos que volver a tener precisión. Contra OHI erramos un mano a mano para ganar el partido, contra River dieron en el palo. Tenemos que tener tranquilidad mañana. Tengo fe", cerró.

El duelo de Colo Colo ante Fortaleza será este miércoles a las 18:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio Monumental.