Quinteros: Necesitamos un delantero más, los que están no han jugado por lesión o bajo rendimiento

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, aseguró que necesita un nuevo delantero, pese a que tiene en el plantel a Leandro Benegas y Darío Lezcano, además del juvenil Damián Pizarro, quienes no han estado inspirados en anotar goles.

En diálogo con TNT Sports, Quinteros expresó: "Hoy Colo Colo necesita un lateral, un volante ofensivo y porque se están yendo Marco Rojas, y un delantero más".

"Los que llegaron, hoy por distintos motivos, no han jugado todos los partidos por lesiones, bajo rendimiento y si queremos recuperar terreno tenemos que incorporar, pero los dirigentes deciden", añadió.

Por otra parte, habló del posible regreso de Oscar Opazo: "Es una de las opciones para fichar, en cuanto a su salida, él me dijo que uno de sus sueños era jugar en el exterior e intentarlo, entonces yo entendí, se fue con una ilusión que no pudo conseguir, ya que no pudo jugar mucho".

"No se fue mal con el club ni nada, se le acabó el contrato, tuvo una oferta del exterior, se le dio la posibilidad y quiso probar, no está mal, no fue traición ni nada hacia el club, yo lo entendí, también fui jugador", siguió.

Finalmente, reconoció que "muy pocas veces jugué como lo estoy planteando ahora en Colo Colo, Me gusta hacerlo con extremos, pero por características de los jugadores y no tener los ideales para mi estilo, tuve que cambiar".

De todas formas, sostuvo que "soy feliz en Colo Colo y en Chile".

Los "albos" enfrentarán este martes a las 20:00 horas (00:00 GMT) un duelo vital ante Boca Juniors por la Copa Libertadores, en el que está obligado a sumar para mantenerse con vida.