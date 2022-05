River Plate desató el vendaval con los goles de Martínez y Barco ante Colo Colo

Tras el segundo gol de River Plate, el cuadro millonario desató un vendaval y azotó con conquistas más a Colo Colo, en la quinta fecha del Grupo F en la Copa Libertadores.

En el minuto 66, Héctor Martínez remató de primera en la entrada del área chica tras un pivoteo en un tiro de esquina.

Y dos minutos después, Esequiel Barco dio un golpe de nocaut al aturdido equipo nacional.

Ezequiel Barco scores again in River’s Copa Libertadores campaign, both of which have come against Colo Colo pic.twitter.com/xnY8AhqLcJ