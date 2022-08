Arturo Vidal fue citado para duelo entre Flamengo y Corinthians por la Libertadores

Arturo Vidal apareció en la lista de jugadores citados por el técnico de Flamengo, Dorival Junior, para el duelo de ida en los cuartos de final de la Copa Libertadores, ante Corinthians.

El nacional figura en la nómina, pero no se encuentra Erick Pulgar, pese a que fue inscrito. El ex Fiorentina sigue adaptándose a su nuevo equipo, por el que aún no debuta.

Vidal y Flamengo jugarán contra el "Timao" este martes, desde las 20:30 horas y podrás seguir el duelo en AlAireLibre.cl.