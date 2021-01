DT de Santos y la final de la Libertadores: La palabra miedo no existe, estamos preparados

El entrenador de Santos, Cuca, descartó que haya un favoritismo de Palmeiras en la final de la Copa Libertadores a disputarse este sábado en el Estadio Maracaná y sostuvo que están preparados y sin temor.

"La palabra miedo no existe. De pronto tenemos que ser cuidadosos, pero la propia competición nos enseñó a estar preparados. Fueron rivales muy difíciles y los peores resultados fueron empates con Gremio y con Boca. Los jugadores ganaron una confianza grande que nos permitió llegar hasta aquí", señaló en conferencia de prensa.

Además, mostró preocupación por el calor que se pronosticó para el duelo: "No he podido definir el equipo porque no sé si será un partido de 90 minutos. Puede ser más. Y si mañana se repite el calor que tenemos hoy será más difícil aún".

"Puede que el partido se defina en el comienzo o puede que se defina al final o puede que en la prórroga. Por eso hay que pensar en las mejores opciones tácticas, como, por ejemplo, si de pronto comenzamos con cuatro jugadores en el ataque", añadió.

Finalmente, indicó que "se trata de un clásico. Todo puede ocurrir. Por eso no hay favoritos. Mañana comienza desde cero y hay que tener el mínimo de errores para ser campeón", cerró.

La gran final se jugará este sábado a las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio Maracaná y podrás seguirla en detalle por AlAireLibre.cl.