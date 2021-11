Gabigol: Estoy feliz por ser el mejor jugador de la Libertadores, pero sin la copa no fue perfecto

El delantero de Flamengo Gabriel Barbosa 'Gabigol', compañero de Mauricio Isla, se mostró feliz por ser elegido este sábado el mejor jugador de la Copa Libertadores, aunque aclaró que "sin la Copa no ha sido perfecto".

En una comparecencia ante la prensa al término del encuentro disputado este sábado en el Estadio Centenario de Montevideo, que concluyó con victoria por 2-1 de Palmeiras (de Benjamín Kuscevic) sobre Flamengo, Gabigol manifestó que es algo "muy especial" obtener el reconocimiento entre "tantos jugadores buenos y equipos muy bien estructurados".

Barbosa concluyó como máximo goleador del toneo, con 11 tantos, dos más que en 2019, cuando se proclamó campeón con el 'Mengao'.

"La otra vez que gané me tatué la copa. Cuando uno es campeón lo marca, pero me mantengo en la misma línea", indicó en el sentido de que sin título no quería festejar de la misma manera.