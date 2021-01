Jair Bolsonaro rechazó invitación a la final de Copa Libertadores

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, avisó a la Conmebol que no acudirá a la final de la Copa Libertadores de este sábado, que jugarán Santos y Palmeiras en el Estadio Maracaná, rechazando de manera formal la invitación que realizó el organismo sudamericano.

Según informó Globo Esporte, la determinación fue dada a conocer a través del equipo que maneja la agenda del mandatario, a través de un oficio enviado a la directora de Relaciones Institucionales de la Conmebol, Leila Rachid.

La decisión de Bolsonaro fue tomada una vez que la organización avisó que no permitirá en la cancha la presencia personas que no sean parte de los equipos, por lo que Bolsonaro no podría entregar la copa al campeón, pero además, porque al presidente brasileño le aconsejaron que no se presente más a eventos de fútbol.

Bolsonaro es reconocido hincha de Palmeiras, aunque ha posado con camisetas de otros clubes, entre ellos Santos FC, elencos que jugarán el sábado por el título del torneo desde las 17:00 horas.