Las disparatadas confesiones de Felipe Melo: De las patadas a Hulk al vino antes de los partidos

El veterano volante Felipe Melo, de Palmeiras, dialogó con ESPN tras el avance del "Verdao" a la final de Copa Libertadores y dejó una serie de divertidas frases, entre las que habló de que terminó cansado el duelo con Atlético Mineiro porque tuvo que "dar patadas" a sus rivales.

"-Estoy- cansado, pero feliz. Contento. Muerto, estoy muerto, por tener que pegar patadas a Hulk y a Nacho -Fernández-", señaló, tras lo que recordó que tiene "38 años, gracias a Dios bien cumplidos".

Al ser consultado sobre qué haría tras el paso a la final, dijo que "ahora voy a cenar y después hacer el amor, porque estoy tres días afuera".

"No es todos los días, llevo 15 años de casado y no es todos los días. Porque estoy concentrado, acá se concentra, entonces estoy afuera y llegué ayer, a las seis de la mañana, ahora comí un asado, un poco de vino, después los chicos a su habitación...", indicó.

"Un jugador de 38 años bebe vino. Para mí no hace mal, la noche antes del partido tomo un vasito de vino, cae muy bien, a mí me encantan los vinos", continuó, para finalmente hablar de su cariño por Boca Juniors.

"Boca me encanta, quiero jugar en Boca. Soy hincha de Boca en Argentina, es una verdad, siempre me encantó la hinchada y me gustaría un día, de verdad, ir a Argentina después que me retire del fútbol e ir a un partido", completó.

