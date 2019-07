La programación de las idas en los octavos de final de la Copa Libertadores

Se comienzan a unir los caminos que tienen como último destino la gran final de la Copa Libertadores 2019, que tendrá a Santiago como sede. Y es que desde este martes 23 y hasta el jueves 25 de julio se disputarán los encuentros de ida por la serie de octavos tras un largo receso.

La última fecha de esta sexagésima edición se disputó el pasado 9 de mayo y desde ese día el torneo entró en receso por la preparación de las selecciones para la Copa América de Brasil 2019.

Esta fase de los dieciséis mejores tendrá, además, mayoría de equipos del sur del continente: seis brasileños, cuatro argentinos, tres paraguayos y un uruguayo, mientras que por la zona andina sacarán la cara dos ecuatorianos: Liga de Quito y Emelec.

La agenda de los partidos de Copa Libertadores para esta semana.

Martes 23 de julio

River Plate (ARG) vs. Cruzeiro (BRA), 18:15 horas.

Godoy Cruz (ARG) vs. Palmeiras (BRA), 20:30 horas.

LDU Quito (ECU) vs. Olimpia (PAR), 20:30 horas.

Miércoles 24 de julio

Nacional (URU) vs. Inter de Porto Alegre (BRA), 18:15 horas.

San Lorenzo (ARG) vs. Cerro Porteño (PAR), 18:15 horas.

Athletico Paranaense (BRA) vs. Boca Juniors (ARG), 20:30 horas.

Emelec (ECU) vs. Flamengo (BRA), 20:30 horas.

Jueves 25 de julio

Gremio (BRA) vs. Libertad (PAR), 20:30 horas.