Mister Chip respaldó polémico cobro de Roberto Tobar ante River Plate en la Libertadores

El estadístico español Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, más conocido por su apodo en Twitter, Mr. Chip, sorprendió en sus redes sociales al respaldar la polémica decisión del árbitro Roberto Tobar de anular un gol a Matías Suárez en el partido entre River Plate y Vélez Sarsfield en los octavos de final de la Copa Libertadores.

A través de sus redes sociales, el comunicador hispano sostuvo que "el balón va de la cabeza al brazo de Matías Suárez y de ahí a portería (hay ligero cambio de trayectoria). Da igual si la mano es o no voluntaria (esta es claramente involuntaria). El gol está bien anulado y la intervención del VAR me parece correcta".

Minutos después, ante las negativas réplicas que recibió, Mister Chip pidió dejar el "fanatismo" de lado.

"A mí me da exactamente igual si pasa River o Vélez. No se puede marcar un gol con la mano, aunque sea de forma involuntaria. La regla es muy clara. Discutan la regla, pero no la aplicación de la misma. Aquí lo tienen más claro. Perfecto el VAR", añadió el estadístico, junto con una fotografía donde se aprecia el contacto del balón con el brazo del jugador de River Plate.