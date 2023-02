Moreno Martins dejó las puertas abiertas para un fichaje en Colo Colo

El delantero boliviano Marcelo Moreno Martins reconoció que tuvo una opción de fichar en Colo Colo y dejó abiertas las puertas para una futura llegada, luego de su participación en el triunfo 1-0 de Cerro Porteño sobre Curicó Unido, por la ida en la Fase 2 de Copa Libertadores.

"Sí, estuve muy cerca de poder fichar para Colo Colo en su momento, tengo un respeto muy grande por Gustavo Quinteros, lo conozco muy bien, me conoce, sabe mi carácter, de mi fútbol y cómo trabajo, independiente de estar jugando o no, siempre apoyando al equipo", declaró en el Estadio Monumental, donde se jugó el encuentro.

"No se pudo en su momento, Cruzeiro me necesitaba y el club no me dejó venir. Ahora tengo que defender la camiseta de Cerro Porteño, estoy muy comprometido con el club, pero también muy feliz de venir a Chile, al estadio de Colo Colo", estimó.

"Tengo contrato hasta diciembre y después de diciembre si Cerro Porteño no quiere renovar conmigo, las puertas estarán abiertas para ver, analizar, y si Colo Colo y Gustavo me quieren, obviamente, ahí podemos ver", afirmó.