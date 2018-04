Guillermo Hoyos no podrá dirigir ante Cruzeiro por sanción

Universidad de Chile recibió una pésima noticia este martes en Belo Horizonte, pues el técnico Guillermo Hoyos recibió una sanción de parte de la Conmebol que le impedirá estar el jueves en la banca ante Cruzeiro.

El castigo recibido por el entrenador argentinos se debe a un retraso que tuvo el equipo azul antes del segundo tiempo ante Racing en el Estadio Nacional, además de no usar chaleco especial para estar al lado de la cancha ante Cruzeiro.

También se impuso una multa de 15.000 dólares al club y otra de 1.500 de la divisa estadounidense al entrenador.

Pero el problema no termina ahí, pues los técnicos asistentes de Guillermo Hoyos, Rafael Pérez y Diter Alquiza, no cuentan con su título convalidado por lo que no pueden dirigir.

Ante esto, según informó Al Aire Libre en Cooperativa, lo más probable es que el preparador de arqueros Gustavo Flores y el preparador físico Ignacio Fabres sean los que se encarguen de dirigir.