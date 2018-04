Jean Beausejour: Estamos muy decepcionados de nuestra actuación

El lateral de Universidad de Chile Jean Beausejour comentó la dura caída 7-0 que sufrió el cuadro estudiantil en su visita a Cruzeiro, la peor derrota en la historia del fútbol chileno por torneos Conmebol.

"Estamos muy decepcionados por nuestra actuación, había hartas expectativas, estamos decepcionados porque hacemos pasar un mal momento a la gente que confía en nosotros y es una nueva derrota para el fútbol chileno, los ánimos no están buenos", declaró el zurdo.

Luego, comentó que la pésima toma de decisiones fue lo que mermó el rendimiento de los "laicos" en Belo Horizonte y dijo que lo mejor que puede hacer es "dar la cara": "Eso he tratado de hacer cuando he tenido problemas futbolísticos y de otra índole, desde mi posición, no conozco otra forma".

Consultado sobre si Guillermo Hoyos es el indicado para sacar a la U de este pésimo momento, Jean dijo que "con los años que uno tiene en esta actividad sabe lo que pasa con estas derrotas, me encantaría dar ese tipo de respuestas, pero no estoy a cargo del club para tomar decisiones".

La U igualó su peor caída en un torneo internacional, pues en 1999 cayó 7-0 ante Flamengo por la Copa Mercosur.