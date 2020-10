Pelusso y la Libertadores de 2010: Si no fuera por el Mundial, perfectamente la ganábamos

El ex técnico de Universidad de Chile Gerardo Pelusso recordó la gran campaña que realizó con los "azules" en la Copa Libertadores 2010, en la que llegó a semifinales, y aseguró que la paralización por el Mundial de Sudáfrica les pasó la cuenta para no ganar el título.

En diálogo con el programa Abrazo de Gol de CDF, Pelusso señaló que "lo veía como una realidad; si no fuera por el corte del Mundial de Sudáfrica, perfectamente la ganábamos. A ese equipo no le ganaba nadie".

Además, el estratega uruguayo dijo que "en Sudamérica no había ningún otro equipo que tuviera a cuatro jugadores en el mundial, solo Boca nos seguía con tres. A la vuelta, dos jugadores no regresaron. Victorino llegó destrozado. Miguel Pinto, pese a no jugar, llegó muerto. El equipo ya no era el mismo. Perdimos ritmo, dinámica, ya no era el de antes".

La U perdió en la ronda de cuatro mejores de aquel certamen ante Chivas de Guadalajara, empatando 1-1 en México y perdiendo 2-0 en el Estadio Nacional.

Gerardo Pelusso y el año 2010 con la @udechile: "Si no hubiese sido por la pausa del mundial, podíamos haber ganado la #CopaLibertadores" #AbrazoDeGolCDF 👇 pic.twitter.com/the11MKGt3 — CDF (@CDF_cl) October 21, 2020

Junto con esto, el DT recordó el duelo que ganó a Flamengo en cuartos de final y una polémica declaración refiriéndose a Adriano: "Estábamos entrenando para jugar contra Flamengo y en un momento le dije a Victorino y a Olarra: 'van a marcar a un gordo de 180 kilos, que vive en las discotecas, a ustedes no les entra nadie'".

"Me estaban filmando de la televisión brasileña. Cuando llegamos a Brasil mostraron el video de mí refiriéndome a Adriano, me querían matar. Tan mal no salió, jugamos contra ellos y Mauricio hizo un gol y Olarra otro. Obvio que no fue por lo que les dije, pero influyó", agregó.

Finalmente, Pelusso habló sobre su llegada a la U y rememoró una anécdota desconocida: "Había una reunión pendiente con dos gerentes de la U. Yo quería que la reunión fuera en terreno neutral, propuse Buenos Aires. No quería que se diera a conocer que me reuní con la gente de la U sin sellar el trato, porque si no me contrataban era una derrota y yo soy muy competitivo. Fue en Santiago, pero para que no se enterara nadie, me disfracé de rockero".