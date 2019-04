Francisco Bozán: Es difícil estar contento cuando trabajas para el triunfo y no te lo llevas

Universidad de Concepción registró un empate sin goles frente a Godoy Cruz en la tercera fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores. El combinado penquista, pese a estar caso una hora con 10 jugadores por la expulsión de Guillermo Pacheco, pudo llevarse los tres puntos, una opción perdida que dejó una sensación de inconformidad en el técnico Francisco Bozán.

"Estar contento es difícil cuando uno trabaja con un equipo como este, cuando el grupo de jugadores se esfuerza día a día para ir a buscar el triunfo y no te lo llevas, pero no puedo dejar de destacar lo honrado que me siento por lo que hoy presencié, un equipo que con un jugador menos que logra resolver un partido de Copa Libertadores generando situaciones de gol", dijo el DT en la rueda de prensa posterior al encuentro en el Estadio "Ester Roa".

Argumentó Bozán que su plantel no fue de esperar los ataques del rival, sino que también "generó profundidad para ir a buscar el partido". Por ello, "un equipo que corre como este, la verdad es que no puede caer en mucha crítica".

Ante la seguidilla de comprimisos entre el Campeonato Nacional y la Libertadores, Bozán aseguró que no usará suplentes ni dosificará esfuerzos, ya que siempre espera presentarse con su mejor once titular ante el rival de turno. Así, este sábado volverá a apostar a la victoria ante Audax Italiano y el martes hará lo mismo frente a Sporting Cristal.

"Encontrar el mejor once para el próximo rival tiene que ver con la preparación, con la disposición y con la evaluación de todos los jugadores entendiendo que en este plantel no existen titulares y reservas. Hay un grupo muy competitivo que al que le toque no tengo duda que lo va a hacer bien, así que para el próximo rival vamos a preparar lo mejor que tenemos", remarcó.

Respecto a la evaluación de su equipo desde el inicio de la temporada, resaltó que existe una constante, y es que sus dirigidos "se esfuerzan al límite en cada uno de los encuentros y los salen a ganar", aunque siempre existe espacio para mejorar.

"¿Por qué soy inconforme? Porque todavía no tenemos el partido perfecto en que nos resulte todo, y ese partido es difícil de encontrar, porque aunque ganemos y logremos una goleada siempre habrá algo por mejorar", aseguró.