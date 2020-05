Alvaro Fernández: Si no paraba por el Mundial, la U hubiera llegado más lejos en la Copa del 2010

El volante uruguayo Alvaro Fernández, ex jugador de Universidad de Chile, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre la histórica campaña de los azules en la Copa Libertadores en 2010 y afirmó que habrían llegado a la final de la competición si no se hubiera detenido para celebrar el Mundial de Sudáfrica.

"Tenía grandes jugadores la U y tenía mucho recambio, a mi me tocó ese rol en varias ocasiones. Si no se hubiera parado la Copa por el Mundial, hubieramos llegado más lejos. Hicimos buenos partidos y fue una pena en el partido contra Chivas que la U no avanzara", recordó.

El equipo, en ese entonces dirigido por Gerardo Pelusso, había eliminado a Flamengo en cuartos de final en una llave que se disputó en mayo; la semifinal contra Chivas se jugó recién en agosto.

"Si esa Copa no se paraba, por la energía que tenía el equipo, la U avanzaba a la final. Pero las cosas se dieron de esa manera", añadió Fernández, quien participó con Uruguay en el Mundial en Sudáfrica.

Finalmente, el charrúa habló sobre el longevo proceso que ha dirigido Oscar Washington Tabárez en Uruguay.

"Si bien el proceso no es tan exitoso en copas, si hubo un cambio en lo que es el fútbol uruguayo, desde la llegada del maestro hasta el momento. Transmite tranquilidad, es muy serio para trabajar, puso la selección por encima de todo y eso marcó un camino. Los jugadores que van a la selección se sienten identificados con él y lo defienden hasta la muerte", cerró.

Fernández sólo jugó en Universidad de Chile durante la temporada 2010 y después tuvo intermitentes pasos por las ligas de Estados Unidos, Qatar y Argentina. Actualmente, con 34 años, juega en Plaza Colonia de su país.