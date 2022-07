Arturo Vidal fue espectador de lujo en la clasificación de Flamengo a cuartos de final en la Libertadores

El chileno Arturo Vidal fue espectador de lujo este miércoles al presenciar la clasificación de Flamengo, su próximo equipo, a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras golear por 7-1 a Deportes Tolima en la revancha de octavos de final.

Vidal, quien arribó este miércoles a Río de Janeiro, vio el partido como un hincha más, siguió atento todos los detalles, compartió historias en Instagram y celebró los goles en compañía de su primeo y de Marcos Braz, vicepresidente de fútbol del conjunto carioca.

Mais um gol do #Flamengo que Vidal comemora bastante aqui no Maracanã e ainda falou “Que golaço!” pic.twitter.com/Q9dNo96ErD — Isabelle Costa (@bellexcosta) July 7, 2022

E o torcedor do #Flamengo que lançou uma mensagem pro Vidal no telefone: “Vamos Vidal Carajo” 🤣🤣 pic.twitter.com/q9I0azEcLo — Isabelle Costa (@bellexcosta) July 7, 2022

Vidal e seu primo ficaram impressionados com os lances do Rodinei aqui antes do apito no final do primeiro tempo pic.twitter.com/pVlRmBUTOP