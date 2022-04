Boca Juniors impuso condiciones y batió a Always Ready por Copa Libertadores

Boca Juniors se recuperó la derrota sufrida la semana pasada ante Deportivo Cali y celebró este martes su primera victoria en la Copa Libertadores 2022, al vencer por 2-0 al modesto Always Ready de Bolivia.

El cuadro xeneize impuso sus condiciones en La Bombonera y dominó de principio a fin, contando con el "Pipa" Darío Benedetto como gran figura, con sus goles al minuto 25 y en el final del partido (90+6').

Always Ready, por su parte, es descontroló en un friccionado encuentro y terminó con un jugador menos, por la expulsión de Rodrigo Ramallo, quien le pegó un patadón en la cara a Frank Fabra.

Boca Juniors ficou com 1 a mais neste lance.



