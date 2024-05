Copa Libertadores: Junior de Barranquilla y Botafogo definieron el primer lugar de su grupo

En el estadio Metropolitano de Barranquilla, Junior y Botafogo se midieron por el cierre del Grupo D, y se dio la circunstancia que ambos llegaron liderando la zona con nueve puntos, por lo que el partido se presentó como la oportunidad para definir a quién ganaría la zona.

Las expectativas se fueron diluyendo a medida que transcurrió el pleito, y con el pitazo del réferi venezolano Jesús Valenzuela se fueron al descanso cero a cero, con el descontento del público que llegó hasta el coliseo deportivo.

La segunda fracción no varió, y sólo tuvo un punto de quiebre con la expulsión de Diego Hernández a los 61’, lo que llevó a Botafogo a cerrar aún más sus líneas al verse con diez futbolistas. Y Junior no tuvo claridad para vulnerar ese cerco.

Al final el empate a cero no fue en coherencia con la definición del primer lugar del grupo. Ambos equipos se conformaron con la igualdad que los sitúa en los octavos de final de la Libertadores, donde el elenco colombiano se quedó con el liderato por diferencia de gol, más tres contra uno de los cariocas, que cerraron un partido donde la ambición de ganar casi no se notó en cancha, porque la clasificación dejó conforme a los dos equipos, no así al público que se fue descontento con el espectáculo.