Defensa y Justicia tendrá 14 bajas por coronavirus para el duelo contra Palmeiras por la Libertadores

Defensa y Justicia tendrá 14 bajas por coronavirus para el duelo contra Palmeiras por la Copa Libertadores, luego de que se confirmaran cuatro nuevos casos en las últimas horas.

Según informó Olé, los jugadores infectados en el elenco de Sebastián Beccacece son: Miguel Merentiel, Eugenio Isnaldo (ex Unión La Calera), Enzo Fernández, Lautaro Escalante, Tomás Martínez, Carlos Rotondi (ex Santiago Wanderers), Nicolás González, Braian Romero, Fernando Meza (ex Colo Colo), Franco Paredes, Francisco Pizzini, Adonis Frías, Juan Pablo Tomicich y Martín Bressan.

Con esto, Beccacece tendrá una dura tarea este martes a las 20:30 horas (23:30 GMT) ante el "verdao", en el que necesita una victoria para reafirmar su buen inicio en el Grupo A de la competencia, en el que comenzó bien, con un empate en Ecuador ante Independiente del Valle y un triunfo en Argentina frente a Universitario.