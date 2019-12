Duros contrincantes tendrán U. Católica, Colo Colo y Palestino en la Copa Libertadores

Este martes se desarrolló el sorteo de la Copa Libertadores 2020 y los equipos nacionales tendrán un duro panorama en el torneo continental. En el caso de Universidad Católica y Colo Colo, tendrán difíciles rivales en la fase grupal, mientras que Palestino y el "Chile 4" (aún por definir), también conocieron sus respectivos desafíos para la segunda fase previa.

Los rivales de Universidad Católica (Chile 1) en el Grupo E:

- Gremio (BRA)

- América de Cali (COL)

- Ganador del cuarto duelo de la tercera fase previa (G4)

Los rivales de Colo Colo (Chile 2) en el Grupo C:

- Peñarol (URU)

- Atlético Paranaense (BRA)

- Bolivia 2 (Puede ser Jorge Wilstermann, The Strongest o San José de Oruro)

El rival de Palestino (Chile 3) en la segunda fase previa:

- Cerro Largo (URU). Parte como visita el equipo chileno.

El rival del "Chile 4" en la segunda fase previa:

- Internacional de Porto Alegre (BRA). Parte de local el equipo chileno.

En caso de vencer a los uruguayos, los dirigidos por Ivo Basay enfrentarán en la Fase 3 al ganador de la llave entre el E1 (Bolivia 4 o Guaraní) y Corinthians en el duelo G2.

En tanto, si el Chile 4 derrota a Inter de Porto Alegre, se medirán ante el ganador del duelo entre Macará de Ecuador y Deportes Tolima en el duelo G4.

Si árabes llegan a la fase grupal, entrarán al Grupo B. El Chile 4, si avanza a esta instancia, se topará con otro chileno, ya que el G4 fue sorteado en el Grupo E, en el cual está Universidad Católica.

La Copa Libertadores 2020 comenzará el 21 de enero con la primera fase previa y finalizará el 21 de noviembre en el histórico Maracaná, en Río de Janeiro.

Revisa los cruces para el campeonato:

FASE 1

E1 - Bolivia 4 vs. Guaraní (PAR)

E2 - Carabobo (VEN) vs. Universitario (PER)

E3 - Progreso (URU) vs. Barcelona de Guayaquil (ECU)

FASE 2

C1 - E2 vs. Cerro Porteño (PAR)

C2 - Cerro Largo (URU) vs. Palestino (CHI)

C3 - Independiente de Medellín vs. Deportivo Táchira (VEN)

C4 - Macará (ECU) vs. Deportes Tolima (COL)

C5 - Chile 4 vs. Inter de Porto Alegre (BRA)

C6 - Bolívar (BOL) vs. Atlético Tucumán (ARG)

C7 - E1 vs. Corinthians (BRA)

C8 - E3 vs. Sporting Cristal (PER)

FASE 3

G1: Ganador C1 - Ganador C8

G2: Ganador C2 - Ganador C7 (Palestino podría salir de esta llave)

G3: Ganador C3 - Ganador C6

G4: Ganador C4 - Ganador C5 (Chile 4 podría salir de esta llave)

FASE GRUPAL

Grupo A

- Flamengo (BRA)

- Independiente del Valle (ECU)

- Junior (Col)

- G1

Grupo B

- Palmeiras (BRA)

- Bolívar (BOL)

- Tigre (ARG)

- G2

Grupo C

- Peñarol (URU)

- Colo Colo (CHI)

- Atlético Paranaense (BRA)

- Bolivia 2

Grupo D

- River Plate (ARG)

- Sao Paulo (BRA)

- Liga de Quito (ECU)

- Binacional (PER)

Grupo E

- Gremio (BRA)

- Universidad Católica (CHI)

- América de Cali (COL)

- G4

Grupo F

- Nacional (URU)

- Racing de Avellaneda (ARG)

- Alianza Lima (PER)

- Estudiantes de Mérida (VEN)

Grupo G

- Olimpia (PAR)

- Santos (BRA)

- Delfín (ECU)

- Defensa y Justicia (ARG)

Grupo H

- Boca Juniors (ARG)

- Libertad (PAR)

- Caracas (VEN)

- G3