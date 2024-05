En Perú pidieron "exorcizar" la cancha de Alianza Lima luego de empatar con Colo Colo

El empate de Colo Colo ante Alianza Lima, obtenido a doce minutos del final del tiempo reglamentario en Lima, caló hondo en la prensa peruana, al extremo de proponer "ideas esotéricas", luego del 1-1 en el Estadio Alejandro Villanueva.

El recinto deportivo, conocido popularmente como 'Matute', acumula 12 años (21 partidos) sin ser escenario de victorias para los dueños de casa en Copa Libertadores, por lo que el comentarista deportivo 'Chevaristo' relacionó la racha a "cargas negativas" e hizo un pedido especial.

"Yo ya no sé qué explicación buscarle porque hace más de 10 años que no puede ganar en esa cancha. Yo creo mucho en la buena energía y en la mala energía. Yo creo que la cancha hay que exorcizarla. Está muy cargada negativamente, hay mucho sufrimiento en esa cancha", dijo en el programa 'A pedido' transmitido por You Tube.

El último triunfo como local

La última victoria del cuadro Blanquiazul fue el 13 de marzo del 2012 cuando derrotaron por 1-0 a Nacional en el Estadio de Matute con un tanto anotado por José Carlos Fernández.