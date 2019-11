Enzo Pérez: Flamengo encontró el gol por errores nuestros

El mediocampista argentino de River Plate, Enzo Pérez, reconoció que fueron errores propios de su equipo los que permitieron los goles de Flamengo en los últimos minutos de la final de la Copa Libertadores, que ganaron los brasileños por 2-1.

En declaraciones a la televisión apenas culminó el encuentro en el Estadio Monumental de Lima, Pérez apuntó que los de Núñez no supieron "matar" un encuentro que estuvo en todo momento a su favor y en el que llegaron a disputar un primer tiempo "perfecto".

"El primer tiempo fue un partido perfecto, cortamos sus circuitos, presionamos, robamos. Nos faltó el último pase, pero bueno... Y en el segundo no pasaba absolutamente nada, estaba muerto no había reacción de ninguno y nosotros dejábamos pasar el tiempo y no lo pudimos matar. Ellos reaccionaron con el gol y luego encontraron el segundo, no nos dieron tiempo y no nos dieron respuesta para ir a por el empate", analizó el jugador.

Para el argentino, sin embargo, "cualquier de los dos finalistas" se merecía el triunfo, al ser ambos "muy parejos, en muchas cosas, con el mismo juego".

Flamengo se impuso por 2-1 en la primera final única de la Copa Libertadores y obtuvo así su segundo título continental, tras ir perdiendo y ser dominado ampliamente por River durante todo el partido.

Dos goles de Gabriel Barbosa, "Gabigol". en el minuto 89 y 92, le dieron la vuelta al partido.