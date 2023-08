Hinchas de Flamengo intentaron golpear a un vendedor que los llamó "monos" en Paraguay

Hinchas del club brasileño Flamengo intentaron golpear a un vendedor de un local de comida rápida en Paraguay, durante las últimas horas, acusando que éste los llamó "monos".

El hecho debió ser controlado por guardias del centro comercial en el que se ubica el negocio, situación que fue grabada y viralizada por uno de los testigos .

El suceso ocurrió en el marco del viaje de los fanáticos para ver a su equipos este jueves en el partido contra Olimpia en Asunción, por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores (0-1 en la ida).

Revisa la situación:

Torcedores do Flamengo chamados de macacos no Shopping del Sol, em Assunção. Partiram pra cima do racista e os seguranças do shopping deram proteção ao mau caráter. pic.twitter.com/SooL9dOYVb