¿Influirá? Revelan la postura de Racing en el caso entre Colo Colo y Fortaleza

Colo Colo vive días claves en la Copa Libertadores 2025. Mientras el equipo se prepara para enfrentar a Racing por la tercera fecha del Grupo E del torneo, la dirigencia de Blanco y Negro trabaja en la defensa para no perder los puntos del partido suspendido frente a Fortaleza.

Durante la jornada, el entrenador albo, Jorge Almirón, se mostró optimista con la resolución y confía en que el partido continúe. Sin embargo, el expediente disciplinario por parte de Conmebol puso en jaque al Cacique.

¿Qué dice Racing sobre el caso entre Colo Colo y Fortaleza?

Mientras Fortaleza solicitó los tres puntos del partido frente a Colo Colo, alegando que los albos tuvieron responsabilidad por los incidentes que ocurrieron en el Estadio Monumental, en las últimas horas se reveló la postura de Racing, otro de los integrantes del Grupo E de la Copa Libertadores.

Y es que de acuerdo a la información de Radio ADN, el elenco de Avellaneda no quiere que Fortaleza se quede con los tres puntos. “Un amigo bien informado del otro lado de la cordillera y que tiene llegada a la ‘Academia’, me dice que para Racing no ha sido indiferente esto que pasa con Colo Colo y Fortaleza, porque si le dan los tres puntos al equipo brasileño, le haría daño a Racing, que aspira a ganar el grupo”, dijo Rodrigo Hernández en el programa Los Tenores.

“Desde Racing ya le habrían hecho ver a la Conmebol la improcedencia de dar por ganador a Fortaleza y también le hicieron ver que, bajo su parecer, lo más justo sería un empate”, completó.

¿Cuándo juegan Colo Colo vs Racing por la Copa Libertadores?

Colo Colo vs Racing se enfrentan este martes 22 de abril a las 20:30 horas en el Estadio Monumental por la tercera jornada del Grupo E de la Copa Libertadores 2025.