La programación de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores

El martes se comenzará a disputar la cuarta fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores de América 2020, torneo que tiene a los equipos chilenos Colo Colo y Universidad Católica.

Cuarta fecha de la fase grupal

Martes 22 de septiembre

Grupo A: Barcelona vs. Flamengo, 19:15 horas.

Grupo F: Estudiantes de Mérida vs. Nacional, 19:15 horas.

Grupo B: Tigre vs. Bolívar, 19:15 horas.

Grupo D: Binacional vs. River Plate, 21:30 horas.

Grupo A: Junior vs. Independiente del Valle, 21:30 horas.

Grupo D: Liga de Quito vs. Sao Paulo, 21:30 horas.

Miércoles 23 de septiembre

Grupo C: Athletico Parananse vs. Colo Colo, 19:15 horas.

Grupo H: Caracas vs. Libertad, 19:15 horas.

Grupo G: Defensa y Justicia vs. Olimpia, 19:15 horas.

Grupo F: Alianza Lima vs. Racing, 21:30 horas.

Grupo E: América de Cali vs. Universidad Católica, 21:30 horas.

Grupo B: Guaraní vs. Palmeiras, 21:30 horas.

Grupo E: Internacional vs. Gremio, 21:30 horas.

Jueves 24 de septiembre

Grupo C: Jorge Wilstermann vs. Peñarol, 19:00 horas.

Grupo H: Independiente Medellín vs. Boca, 21:00 horas.

Grupo G: Delfín vs. Santos, 23:00 horas.