La programación de la segunda fase de la Copa Libertadores de América 2019

La Conmebol dio a conocer la programación de las segunda fase de la Copa Libertadores de América 2019, la cual comenzará el 5 de febrero con el duelo entre Danubio y Atlético Mineiro en Uruguay a las 18:15 horas.

Además, ese mismo día saldrá a la cancha el primer equipo chileno a competencia. La Universidad de Chile visitará a Melgar de Perú a las 18:30 horas.

Palestino, en tanto, jugará el miercoles 6 ante Independiente de Medellín en un duelo que se podrá ver por Facebook, algo que se repetirá en la ida.

Partidos de ida

Martes 5 de febrero

- Danubio vs Atlético Mineiro, 18:15 horas. (Transmite Fox Sports)

- Melgar vs Universidad de Chile, 20:30 horas. (Transmite Fox Sports)

- The Strongest vs Libertad 20:30 horas. (Transmite Fox Sports)

Miércoles 6 de febrero

- Defensor Sporting vs Barcelona SC, 18:15 horas. (Transmite Fox Sports)

- Delfín vs Caracas, 18:15 horas. (Transmite Fox Sports)

- Talleres vs Sao Paulo, 20:30 horas. (Transmite Fox Sports)

- Palestino vs Independiente Medellín, 20:30 horas. (Transmite Fox Sports y Facebook)

Jueves 7 de febrero

- La Guaira vs Atlético Nacional, 20:30 horas. (Transmite Facebook)

Partidos de vuelta

Martes 12 de febrero

- Atlético Mineiro vs Danubio, 18:15 horas. (Transmite Fox Sports)

- Barcelona SC vs Defensor Sporting, 16:30 horas. (Transmite Fox Sports)

- Independiente Medellín vs Palestino, 20:30 horas. (Transmite Fox Sports y Facebook)

Miércoles 6 de febrero

- Universidad de Chile vs Melgar, 18:15 horas. (Transmite Fox Sports)

- Libertad vs The Strongest, 18:15 horas. (Transmite Fox Sports)

- Caracas vs Delfín, 20:30 horas. (Transmite Fox Sports)

- Sao Paulo vs Talleres, 22:30 horas. (Transmite Fox Sports)

Jueves 7 de febrero

- Atlético Nacional vs La Guaira, 20:30 horas. (Transmite Facebook)