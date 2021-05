Los datos en la previa de la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2021

Este martes comienza la cuarta fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores 2021 y en DataFactory elaboraron un completo informe previo de cada uno de los partidos que darán vida a una nueva semana del certamen más importante a nivel continental.

Revisa los datos para los partidos

Táchira vs. Inter | Grupo B

SC Internacional domina el historial ante el conjunto venezolano tras 5 duelos con 4 victorias y 1 derrota (12 goles a favor y 2 en contra). A pesar de ello, Táchira se quedó con el último cruce de local: 1-0 (Laureano Jaimes), en 1989. De los 24 triunfos del Aurinegro en la Copa Libertadores, 20 fueron como anfitrión. Los de Porto Alegre, que lideran la tabla del Grupo B (6 puntos) junto a Always Ready, consiguieron el 100 por ciento de puntos (6) y goles (10) en su estadio.

The Strongest vs. Barcelona | Grupo C

Barcelona SC lleva puntaje perfecto y la valla invicta en la presente fase de grupos (marcó sus 7 tantos en los segundos tiempos). Carlos Garcés anotó en los 3 compromisos de Barcelona, siempre entre el minuto 45 y 65. Por el contrario, Club Strongest no sumó puntos ni convirtió goles. En el historial, los Canarios perdieron en sus 2 duelos de visitante ante el club boliviano: 1-0 (Windsor Del Llano) y 2-1 (Eligio Martínez x2; Gustavo Quinteros e/c) en 1981 y 1990 respectivamente.

Santos vs. Boca | Grupo C

Están empatados en el historial tras 7 duelos con 3 victorias por lado y 1 igualdad. Boca se impuso 2-0 (Carlos Tévez y Sebastián Villa) en el juego anterior por el Grupo C. Sin embargo, Santos FC goleó 3-0 en el último duelo en casa (Semifinales 2020). Tévez (4) y Villa (3) se repartieron 7 de los últimos 8 goles Xeneizes en Libertadores (el restante fue de Eduardo Salvio). El Peixe alcanzó los 150 partidos en la historia del certamen continental (82PG-32PE-36PP).

Independiente del Valle vs. Palmeiras | Grupo A

Palmeiras goleó 5-0 a Independiente en el anterior cruce por el Grupo A. El campeón defensor lleva puntuación ideal (3 victorias) y registra 25% de efectividad en disparos en la Fase de grupos. Los Rayados del Valle, que nunca perdieron en 23 juegos como anfitrión en la Libertadores (15PG-8PE), son el equipo top en el rubro de pases correctos (519 por encuentro). El Verdao cuenta con un invicto de 11 partidos en condición de visitante con 8 éxitos y 4 empates.

Sporting Cristal vs. Racing | Grupo E

Cumplirán 10 partidos en el historial. No registraron empates con 3 victorias de Sporting Cristal y 6 de Racing. Están igualados en Perú con 2 triunfos por lado. El elenco argentino llega invicto con 2 empates y 1 triunfo (2-1 a Sporting Cristal) y celebró el 100% de sus goles mediante el juego aéreo (3 tantos de cabeza). El Cervecero cosechó 1 punto de los 9 en disputa en el Grupo E. Christofer Gonzáles (Sp. Cristal) es el jugador con mejor precisión en pases de la Copa (98%).

U. La Calera vs. Flamengo | Grupo G

Flamengo encabeza las posiciones en el Grupo G en donde obtuvo el 100% de los puntos y registró un promedio de 3.3 anotaciones por encuentro. Gabriel Barbosa es el máximo artillero en la instancia de grupos (5 goles). En cambio, Unión La Calera ocupa el último lugar en su primera participación en la Copa Libertadores con 1 unidad de 9 posibles (2-2 vs. LDU Quito). Gonzalo Castellani (U. La Calera) es el futbolista top en recuperaciones (7.6 quites por partido).

Rentistas vs. Sao Paulo | Grupo E

Sao Paulo FC lleva la delantera en el Grupo E con 7 unidades y la valla invicta. Por su parte, Rentistas obtuvo 2 de 9 puntos posibles en su primera experiencia en la historia de la competencia (ambos en condición de local: 1-1 vs. Racing y 0-0 vs. Sporting Cristal). El Tricolor Paulista presenta un invicto de 10 partidos ante clubes uruguayos (9 victorias y 1 empate). A pesar de ello, el equipo brasilero ganó 2 de los últimos 23 partidos como visitante en la Copa.

Argentinos vs. U. Católica | Grupo F

Argentinos Juniors se impuso 2-0 (Gabriel Florentín y Gabriel Hauche) en el primer enfrentamiento en el Grupo F disputado en Chile. El Bicho cuenta con puntaje perfecto (9 puntos) y la valla invicta (10 atajadas) en la presente competencia. La UC jugó 12 veces en suelo argentino por Copa Libertadores (4 victorias, 4 empates y 4 caídas). El atacante Fernando Zampedri (U. Católica) lideró el listado de disparos en la última semana de Libertadores (7) en el triunfo 3-1 a Nacional.

Fluminense vs. Santa Fe | Grupo D

Con un doblete de Fred, Fluminense derrotó 2-1 al equipo Cardenal en el anterior cruce por la Fase de grupos en el Estadio Centenario de Armenia, Colombia. Santa Fe, quien obtuvo 2 empates y 1 derrota en el Grupo D, apenas consiguió una igualdad en 8 duelos en Brasil por Copa Libertadores: 1-1 vs. Flamengo en 2018 (el resto fueron 7 caídas). Leonardo Pico (Santa Fe) es uno de los jugadores con mayor cantidad de pases correctos (275) en la presente competición.

Junior vs. River | Grupo D

River Plate llega invicto en el historial ante Junior con 4 victorias y 1 empate (9 goles a favor y 2 en contra). Miguel Ángel Borja (Junior), autor de uno de los goles del Tiburón contra el Millonario, encabeza la tabla general de disparos en la edición actual (28) y comparte la cima de goleadores (5). Junior lleva 4 encuentros sin conocer la derrota de local en Copa Libertadores (2PG-2PE). Por su parte, el cuadro argentino acumula 7 fechas sin perder de visitante (3PG-4PE).

La Guaira vs. Cerro Porteño | Grupo H

Igualaron sin goles en el enfrentamiento anterior disputado en Paraguay. La Guaira, que empató en sus 3 compromisos en el Grupo H, jugó 4 encuentros de local en el certamen continental: 1PG-2PE-1PP (2GF-2GC). Cerro Porteño domina el historial ante combinados de Venezuela en @Libertadores tras 25 duelos con 15 victorias, 7 empates y 3 caídas (100% como visitante): 3-0 vs. Estudiantes Mérida (1999), 2-1 vs. Táchira (2015) y 2-1 vs. Zamora FC (2019).

Universitario vs. Defensa | Grupo A

Defensa y Justicia se quedó con el cruce anterior ante Universitario: 3-0 (Francisco Pizzini y Walter Bou x2). El Halcón nunca pudo ganar como visitante en la Copa (1PE-4PP). Universitario ocupa el último puesto en el Grupo A con 3 derrotas. El equipo Crema sumó 1 punto de los últimos 15 en disputa en Copa Libertadores (1-1 vs. Cerro Porteño en 2020). El argentino Enzo Gutiérrez anotó los 2 tantos del elenco peruano en la Fase de grupos (de cabeza y de penal vs. Palmeiras).

Atlético Nacional vs. Nacional | Grupo F

En un show de goles, igualaron 4-4 en el primer cruce por el Grupo F. Los Puros Criollos continúan invictos en el historial ante el Bolso (1 victoria y 2 empates). Nacional encabeza la tabla de goleadores de la Copa (15) junto a Independiente del Valle (incluye Fase Preliminar). Jarlan Barrera (5) y Andrés Andrade (4) son los máximos artilleros del Verde Paisa. En tanto, Gonzalo Bergessio (3) y Leandro Fernández (2) marcaron el 100% de los tantos de @Nacional.

Vélez vs. LDU Quito | Grupo G

Tendrán un duelo clave en el Grupo G de la Libertadores 2021. Liga le ganó 3-1 (Cristian Martínez x2 y Matías Zunino; Pablo Galdames) en el encuentro en Quito. Vélez llega invicto en Liniers tras 2 cruces en Libertadores: 2-2 (2006) y 3-0 (2011). El último triunfo del Fortín en su estadio fue en la Fase de grupos de 2014: 1-0 a Universitario (Roberto Nanni). El uruguayo Matías Zunino anotó en las últimas 2 victorias de los Albos fuera de Ecuador (vs. Binacional y Santos)

Always Ready vs. Olimpia | Grupo B

Olimpia se quedó con el primer enfrentamiento en el Grupo B: 2-1 (Roque Santa Cruz y Richard Ortíz; Diego Polenta e/c). Club Always Ready consiguió el 100% de los puntos en la altura de La Paz. El equipo de Omar Asad ganó con idéntico marcador (2-0) frente a Inter y Táchira. Por su parte, Olimpia perdió en sus 2 presentaciones como visitante en donde recibió 9 goles. El Expreso Decano jugó 8 veces en Bolivia con un saldo de 3 victorias, 2 empates y 3 caídas.

América vs. Atlético Mineiro | Grupo H

Atlético lidera el Grupo H con 2 victorias y 1 empate. A su vez, el Galo encabeza el rubro de remates en la Fase de grupos (69) y su goleador Hulk anotó por duplicado en las últimas 2 fechas. Por el contrario, América ocupa el último puesto en la tabla de posiciones con 1 punto sobre 9 (0-0 vs. La Guaira en Venezuela). Según las estadísticas de Data Factory, el delantero cafetero Adrián Ramos (América) reúne el mejor promedio de disparos por encuentro (6).