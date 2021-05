Los datos en la previa de la fecha 3 de la Copa Libertadores 2021

Este martes comienza la tercera fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores 2021 y en DataFactory elaboraron un completo informe previo de cada uno de los partidos que darán vida a una nueva semana del certamen más importante a nivel continental.

Martes 4 de abril

Santos vs. The Strongest | Grupo C

Se vieron las caras en las ediciones de 2012 y 2017 en donde Santos FC se impuso con idéntico marcador (2-0) y la valla invicta en los 2 cruces de local. Ambos equipos perdieron sin convertir en las 2 jornadas del Grupo C de la actual edición. The Strongest cayó en sus últimos 7 juegos de visitante con 1 gol a favor y 20 en contra. El Peixe, que obtuvo el 100 por ciento de los puntos en casa ante rivales de Bolivia (8 victorias), no pierde 2 juegos seguidos como anfitrión desde 1984.

U. La Calera vs. Vélez | Grupo G

Ambos elencos buscarán su primera alegría en el Grupo G. Vélez no sumó puntos en la presente competición: su último triunfo fue en 2014 cuando superó 1-0 a Universitario (Roberto Nanni) en el Grupo 1. La Calera cosechó 1 unidad de 6 posibles en su primera experiencia en la Copa. El equipo chileno encabeza el ranking de balones recuperados en la Fase de grupos (64). Gonzalo Castellani (20) y Erick Wiemberg (12) son los jugadores con más quites.

Atlético Mineiro vs. Cerro Porteño | Grupo H

Jugaron 6 veces en la historia de la Libertadores repartidos en las ediciones de 1972, 1981 y 2019. Cerro Porteño se quedó con los últimos 2 enfrentamientos (0-1 y 4-1) en el Grupo E de 2019. Atlético Mineiro nunca pudo ganar en casa ante el Ciclón de Barrio Obrero (1-1, 2-2 y 0-1). Ambos comparten el primer lugar en el Grupo H con 4 puntos. Según las estadísticas de Data Factory, el Galo cuenta con el mejor promedio de disparos por encuentro (25) en el actual certamen.

Defensa vs. Palmeiras | Grupo A

Volverán a enfrentarse tras el cruce en la Recopa 2021 en donde Defensa y Justicia se consagró campeón en la tanda de penales (4-3) tras igualar 3-3 en el global. Palmeiras es el único líder del Grupo A con 6 puntos con la media goleadora (4) más alta de la actual competencia. El Halcón llega escolta e invicto con 4 unidades. El equipo argentino ganó sus últimos 3 juegos de local en la Copa Libertadores y su única derrota fue ante un rival brasilero (Santos en 2020).

Barcelona vs. Boca | Grupo C

Boca llega invicto en el historial tras 4 encuentros con 3 éxitos y 1 empate (2003 y 2013). Ambos equipos cuentan con puntaje ideal y la valla invicta en el Grupo C de la Libertadores. Carlos Garcés (Barcelona) y Sebastián Villa (Boca) anotaron en las 2 jornadas disputadas. Barcelona no gana 3 partidos seguidos en instancia de grupos desde 1996 cuando lideró el Grupo 1 (4PG). El Xeneize disputó 20 partidos ante equipos de Ecuador (12PG-5PE-3PP).

Liga de Quito vs. Flamengo | Grupo G

Compartieron el Grupo D de la edición 2019 (una victoria por lado). Liga se quedó con el encuentro en Ecuador: 2-1 (Juan Luis Anangonó y Andrés Chicaiza; Bruno Henrique). Flamengo tiene puntaje ideal en el Grupo G con 7 tantos a favor y 3 en contra. Su goleador Gabriel Barbosa reúne el promedio más elevado de disparos por partido (5.5). Liga lleva 19 partidos sin perder en condición de local por Libertadores (14 victorias y 5 empates).

Miércoles 5 de abril

Independiente del Valle vs. Universitario | Grupo A

No empezaron bien la instancia de grupos en la actual edición continental. Independiente disputó 22 partidos como anfitrión en Libertadores y nunca perdió (14 victorias y 8 empates). Los Rayados del Valle son el equipo top en el rubro de pases correctos en la Fase de grupos (1059). Universitario sumó 1 punto de los últimos 12 posibles. Los Cremas no ganaron de visitante en sus últimas 3 participaciones y su última victoria fue 1-3 a Capiatá en la Fase Preliminar de 2017.

Racing vs. Sao Paulo | Grupo E

Protagonizarán un duelo inédito en Copa Libertadores. Racing Club nunca perdió de local ante equipos de Brasil en la historia del certamen (2PG-2PE). Sao Paulo FC cumplirá 30 encuentros contra clubes de Argentina (12PG-5PE-12PP). El Tricolor Paulista, que sumó el 100% de los puntos en el Grupo E, ganó una sola vez en suelo argentino: 2-3 a River en Semifinales de 2005. La Academia conserva el invicto (1PG-1PE) y sus 3 anotaciones fueron de cabeza (3).

Inter vs. Olimpia | Grupo B

Cuentan con 4 cruces en la historia del certamen continental. Se midieron en la Fase de grupos de 1976 y Semifinales de 1989 (2 victorias de Inter, 1 de Olimpia y 1 empate). Olimpia ganó 2 de los 26 duelos en Brasil por Copa Libertadores: 2-3 a Inter (Semifinales 1989) y 1-2 a Sao Caetano (Final 2002). El Expreso Decano lleva 6 compromisos sin ganar de visitante con 3 empates y 3 derrotas. Su última victoria fue ante Sporting Cristal en el Grupo C de 2019 (0-3).

Santa Fe vs. River | Grupo D

Será el 5to encuentro en la Libertadores (Fase de grupos de 1967 y 2018). River llega invicto en el historial con 2 triunfos y 2 empates. El equipo argentino lleva 6 partidos sin perder de visitante con 3 victorias y 3 empates (un promedio de 3 goles por juego). El Millonario integra el podio de pases en la Fase de grupos (1105). Sin embargo, Leonardo Pico (228) y Daniel Giraldo (205) de Santa Fe son quienes encabezan la tabla general de pases correctos en esta instancia.

Rentistas vs. Sporting Cristal| Grupo E

Rentistas intentará lograr su primera victoria en la historia de la competencia (igualó 1-1 ante Racing y cayó 2-0 frente a Sao Paulo). Sporting Cristal no sumó unidades en el Grupo E. A pesar de ello, La Máquina Celeste es el conjunto con mejor precisión en pases (95.5%). El Cervecero ganó 1 partido de los últimos 12 como visitante en Copa Libertadores (el resto fueron 10 derrotas y 1 empate) y nunca pudo ganar ante rivales uruguayos (7 empates y 5 caídas).

U. Católica vs. Nacional | Grupo F

Volverán a medirse en la Libertadores después de 51 años y 6 días. Registraron 3 partidos en el Grupo C de 1970. También, fueron rivales en la Copa Mercosur de 1998 y en la Sudamericana de 2011. Ambos elencos irán por su primer triunfo en el Grupo F en donde ocupan las últimas posiciones. La UC no sumó puntos ni marcó goles (la última vez que sumó 3 partidos sin convertir fue en 1998). En tanto, Nacional lleva una racha de 6 juegos sin victorias (3PE-3PP).

Jueves 6 de mayo

Always Ready vs. Táchira | Grupo B

En el grupo más parejo de la actual edición, Always Ready recibirá a Táchira en el Estadio Hernando Siles de La Paz. El equipo local cumplirá 9 partidos en la historia de la Copa (8 PJ: 1PG-1PE-6PP). Por su parte, Táchira nunca pudo ganar ante rivales de Bolivia con 1 empate y 3 derrotas (en 1985). El conjunto venezolano acumula una racha de 22 partidos sin ganar en condición de visitante (5PE17PP) y su última victoria fue ante Guaraní en 2009 (1-2).

Junior vs. Fluminense | Grupo D

Tendrán el primer cruce en el historial general. Junior sumó 7 de los últimos 9 puntos en condición de local (incluye Fase Preliminar). Fluminense llega invicto en el Grupo D y su goleador Fred fue el autor de las 3 conquistas. Por su parte, Miguel Ángel Borja (Junior) encabeza el rubro de disparos (24) en la presente competencia. El delantero colombiano anotó en 8 de sus últimos 9 compromisos en competencias internacionales (incluye Libertadores y Sudamericana).

Atlético Nacional vs. Argentinos | Grupo F

Atlético Nacional se quedó con los 2 duelos del historial general: 8vos de final de la Supercopa 1995 (1-3 y 2-1). Jarlan Barrera (A. Nacional) es el máximo artillero de la presente edición (5 goles). Su equipo, que disputó la Fase Preliminar, lidera la tabla de goleo (15). Argentinos llega con puntaje ideal en el Grupo F y la última vez que hilvanó 3 triunfos fue en 1985 cuando salió campeón. El Bicho registra una efectividad del 28.6% en disparos (el porcentaje más alto de la Fase de grupos).

La Guaira vs. América | Grupo H

Será un duelo inédito en la historia del certamen continental. La Guaira llega de 2 empates y es el equipo con más disparos recibidos por partido (23). América no sumó unidades en la presente edición y acumula 6 partidos sin ganar en Libertadores (3PE-3PP). Los Escarlatas nunca perdieron ante elencos venezolanos en la Copa (8 victorias y 2 empates). La Guaira no convirtió goles en sus 2 cruces ante rivales de Colombia (0-1 y 0-0 vs. Atlético Nacional en 2019).