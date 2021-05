Marcelo Gallardo: No fue normal jugar en la situación inestable que vive el pueblo colombiano

El técnico Marcelo Gallardo, tras el empate de River Plate 1-1 ante Junior en Barranquilla, lamentó que se celebrara el partido por la Copa Libertadores, debido a las manifestaciones que ocurrieron fuera del estadio, por la crisis social en Colombia, y que afectaron el desarrollo del compromiso.

"Era un momento complejo, porque uno no se puede abstraer de lo que está pasando, sabíamos que íbamos a jugar intentando que nos den las garantías necesarias. No es normal venir a jugar un partido de fútbol en una situación tan inestable como está viviendo el pueblo colombiano. No fue normal, ni en la previa ni durante el partido", comentó Gallardo en rueda de prensa.

El "Muñeco" también remarcó que "se jugó en una situación muy incómoda, con gases lacrimógenos durante muchos momentos del partido, escuchando estruendos... Fue anormal. No podemos mirar para otro lado".

Finalmente, apuntó que "dentro de lo que fue y se vivió, el resultado terminó siendo justo. Y es anecdótico: uno no se va contento bajo las circunstancias que se jugaron hoy".

El partido entre River y Junior finalizó 1-1 por la cuarta fecha de la Copa Libertadores, duelo que, más allá de las incidencias, tuvo al chileno Paulo Díaz como héroe del "Millonario", al anotar en los minutos finales el gol del empate.