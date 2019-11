Marcelo Gallardo y la final de la Libertadores en Santiago: El partido pasa a segundo plano

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, se refirió a la crisis que vive nuestro país de cara a la final de la Copa Libertadores que disputarán ante Flamengo, programada para el próximo 23 de noviembre en el Estadio Nacional.

Al respecto, el "Muñeco" dijo que "no me corresponde llamar a la Conmebol para preguntar. Me inquieta, le pregunto a los directivos cuáles son las novedades que tienen. Es una situación preocupante para el pueblo chileno que está en una situación delicada".

En la misma línea, el adiestrador comentó: "Nosotros queremos lo mejor. Mi opinión es que la problemática se pueda resolver por el bien de la gente. El partido pasa a segundo plano".

"Es la verdad, hay problemas más graves en el país como para jugar un partido que, si bien es la final de Copa Libertadores, está claro que hay situaciones delicadas ahí. Esperamos que se pueda resolver y si no, que haya precisión hacia dónde iremos", concluyó.