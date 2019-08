Palmeiras sacó importante ventaja ante Gremio en cuartos de final de la Copa Libertadores

Palmeiras consiguió este martes una importante ventaja en los cuartos de final de la Copa Libertadores, al ganar por 0-1 en su visita a Gremio de Porto Alegre en el duelo de ida.

El equipo dirigido por "Felipao" Scolari se impuso con un golazo de tiro de libre de Gustavo Scarpa a los 31 minutos.

🚀⚽ Gustavo Scarpa's rocket with the reaction from the @Palmeiras supporters in the away end! pic.twitter.com/kroeXV6v2x