Piero Maza provocó un polémico final en duelo de los octavos de final de la Copa Libertadores

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 se pusieron en marcha esta semana con atractivos partidos, una de estas llaves que tuvo protagonismo del reconocido árbitro chileno Piero Maza.

Piero Maza estuvo encargado de dirigir el encuentro de ida que enfrentó a Cerro Porteño y Estudiantes de La Plata en Asunción, un partido que parecía tener controlado hasta provocar una polémica sobre el final del compromiso.

🫨 Piero Maza y un cobro que desató la polémica en el Cerro Porteño vs Estudiantes

Se jugaba el tiempo de adición en el Estadio General Pablo Rojas y con el marcador en blanco cuando vino una jugada que se convirtió en polémica, con Maza como protagonista.

Un ataque de Estudiantes en el minuto 90+3' provocó una entrada en el área de Matías Pérez sobre Guido Carrillo, acción que Piero Maza no dudó en cobrar como falta penal en favor del Pincharrata.

Pese a los variados reclamos de los jugadores de Cerro Porteño, el árbitro nacional no recibió llamado del VAR y mantuvo su decisión del penal para Estudiantes, amonestando por protestar a un par de jugadores del cuadro paraguayo, antes de que Santiago Ascacíbar convirtiera en gol la pena máxima y le diera el triunfo por la mínima al elenco trasandino.

¡EL PENAL QUE LE DIO EL TRIUNFO AL PINCHA EN ASUNCIÓN! Guido Carrillo cayó dentro del área y Piero Maza decretó penal para Estudiantes en la última del partido vs. Cerro Porteño.



▶️ Mirá la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/xt8Xhm4gQC — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 14, 2025

▪️ ¿Cuál fue la reacción en Cerro Porteño por el arbitraje de Piero Maza?

Luego del encuentro, el DT de Cerro Porteño, Diego Martínez, se refirió al arbitraje de Piero Maza con una ligera critica.

"No me gustó el arbitraje, pero es un ser humano que se puede equivocar como yo lo puedo hacer en un planteamiento. El plantel terminó con mucha bronca luego de un partido así de Copa Libertadores, yo creo que de manera injusta nos quedamos con las manos vacías", declaró el técnico al respecto.

⚽ ¿Cuándo se juega la revancha entre Cerro Porteño y Estudiantes?

📆 Fecha: Miércoles 20 de agosto

🕐 Hora: 18:00

🏟 Estadio: Jorge Luis Hirschi

📲 ¿Dónde seguir las novedades de la Copa Libertadores?

