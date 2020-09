Roberto "Cóndor" Rojas: A Colo Colo le falta un jugador que le haga sombra a Paredes

El ex arquero nacional Roberto "Cóndor" Rojas, conocedor del fútbol brasileño, coversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre el duelo de Colo Colo ante Atlético Paranaense y lamentó que Colo Colo no tenga un sustituto al nivel de Esteban Paredes, el que se perderá el encuentro por lesión.

"Siempre cuando uno tiene un jugador del nivel de Paredes, ya se debiera estar pensando en tener una sombra para él, porque la edad llega para todo el mundo. Ya no se tiene la misma fuerza, la misma velocidad y al tener un jugador que esté a la expectativa para entrar en el lugar de Paredes, siempre será bueno", dijo el ex seleccionado nacional.

"Colo Colo ya debería haber pensado mucho antes en tener un sustituto para la emergencia. Me parece que Blandi no juega hace bastante tiempo y creo que no es la primera opción para entrar", agregó Rojas.

En cuanto a la lucha por el arco que tiene a Brayan Cortés y a Miguel Pinto, el ex portero señaló que "el técnico tiene que escoger a aquel que le da más seguridad al equipo y para ello, independiente del resultado, debe mantenerlo en el arco, es la única forma de darle confianza".

"El arquero está sujeto a fallas, pero si el DT decide que en un momento debe sacarlo, poner a otro y después volver a poner al que era titular, le da una inseguridad total a los dos arqueros y al equipo, porque cuando el defensa mira para atrás y ve diferentes arqueros, siente una cierta inseguridad", complementó.

El momento de Atlético Paranaense

"Condor" Rojas también se refirio al actual nivel del rival de Colo Colo en Copa Libertadores, apuntó que "el año pasado Atlético Paranaense era más competitivo, pero por los títulos que consiguió vendió muchos jugadores. Entonces el equipo de ahora es más nuevo y con mayor juventud".

"Un factor es que la cancha es de pasto sintético, que no es igual al natural, y eso permite que Atlético aproveche más la velocidad de la pelota y el poder ocupar mejor los espacios. En eso Colo Colo puede tener mucha dificultad", expresó.

Finalmente, apuntó que se trata de "un equipo joven que quiere hacer bien las cosas. El resultado que ellos obtuvieron fuera de casa es importante, lo peligroso está en la velocidad que ellos van a querer imprimirle. Creo que Colo Colo no puede venir a correr de igual a igual, debe tener la pelota el mayor tiempo del partido".

Colo Colo visitará este miércoles a las 19:15 horas (23:15 GMT) a Atlético Paranaense por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores.