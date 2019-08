Barra Los de Abajo se desmarcó del ataque al gerente de Azul Azul

Por medio de un comunicado, la barra Los de Abajo se desmarcó del ataque que sufrió el gerente general de Azul Azul, Felipe de Pablo, asegurando que buscaron perjudicarlos al atribuirles el incidente.

Los barristas de Universidad de Chile, señalaron que los quieren "perjudicar, ya que en estos momentos nos estamos viendo afectados desde la empresa con la negación de las peticiones a la Intendencia de la Región Metropolitana por los elementos de animación de nuestra barra, justo en el periodo que se acaba un largo castigo".

"El nombre de esta hinchada se ha visto afectado en estas últimas horas por unos hechos extra deportivos que no hemos cometido y que es lo que no nos convoca a nosotros, queremos expresar que no podemos hacernos cargo por hechos fuera del margen de lo que es un espectáculo deportivo", apunta el escrito publicado en redes sociales.

También aseguraron que "bajo las acusaciones de parte de estos señores nos vemos obligados a poner en conocimiento a nuestros abogados para ver si tomamos acciones legales, ya que nos estamos viendo afectados por la situación".

"Solo le dedicamos amor a nuestra camiseta siguiéndola a lo largo del país y en el extranjero y eso no cambiará bajo ninguna circunstancia", agrega el comunicado.

Finalmente apuntan que "así nos sigan negando el ingreso de nuestros elementos de animación no nos callaran, nuestra preocupación es el partido del domingo no el escándalo televisivo que dio a conocer el canal de (Carlos) Heller".