Clark: Condeno de forma enérgica los rayados contra Cecilia Pérez, ella no se va a amedrentar

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, entregó declaraciones tras la junta de accionistas de la concesionaria, celebrada este viernes, apoyando a Cecilia Pérez (nueva integrante de la mesa directiva), por los rayados en su contra en las afueras del Centro Deportivo Azul (CDA).

Clark expresó: "Cecilia Pérez se incorpora este año a la mesa directiva del club y estamos contentos, porque sumamos una nueva mujer. Somos el único club que tiene tres mujeres en la mesa directiva y esto refleja la importancia que le damos a la mujer en todos los aspectos. Sabemos que todo su conocimiento en el deporte será un gran aporte".

"Quiero hacer una condena muy enérgica a los rayados contra Cecilia, creo que no corresponden, los hinchas de la U no son así y no son las maneras. Este tipo de cosas no son aceptables y vamos a ir a la justicia para encontrar a los responsables de estas amenazas. La conozco, ella es fuerte y no se va a amedrentar por este tipo de cosas, pero no puede seguir pasando".

Sobre la reunión de este viernes, señaló: "Estamos muy contentos. Hicimos una junta de accionistas que no se había podido hacer de forma presencial. Pudimos tener diálogo con los accionistas y se respondieron sus preguntas. Asimismo se formó una nueva mesa, que estoy seguro va a trabajar por el bien del club, y también se anunció a Cristian Aubert como gerente general de la sociedad".

Sobre su trabajo aseveró que "lo primero que hicimos fue ordenar la casa. Nos encontramos con un club que tenía una situación financiera apremiante y agobiante. Los primeros seis meses nos enfocamos en darle viabilidad al club. El año que pasó cerramos con pérdidas cercanas a los 2.000 millones de pesos, pero cuando llegamos estaba alrededor de los 4.000 millones, por eso los focos estuvieron en eso. Ese trabajo ya se hizo y ahora el foco es cómo hacer crecer al club".

Finalmente, reconoció fallas en la conformación del equipo: "Armamos un plantel que busca llevar a la U a un sitial que nunca debió dejar. No somos infalibles, somos autocríticos, estamos claros que el plantel que armamos debe ser reforzado y mejorado. Lo vamos a hacer en la ventana del final de la primera rueda. En el fútbol femeninno estamos conformes y la idea es seguir dándole fuerza a esa rama y que siga creciendo".