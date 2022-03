Héctor Hoffens despedazó a Roggiero: No sabe si la pelota salta porque tiene un conejo

El ex delantero de Universidad de Chile Héctor Hoffens tomó la palabra para criticar lo realizado por la dirigencia del elenco azul y despedazó al gerente técnico del equipo, Luis Roggiero, a quien le reprochó la mala elección de los jugadores.

"Acá hay varias cosas. La gente que está dirigiendo no conoce a la U: ni Roggiero, ni el técnico (Santiago Escobar). Me da pena. Quemaron cabros jóvenes en un clásico cuando el tema era darles confianza de a poco. Un técnico que conoce a la U jamás hubiera experimentado en el clásico más importante", dijo el histórico jugador en diálogo con El Mercurio.

"Vamos directo al fondo. Hay un gerente técnico (Luis Roggiero) que no sabe si la pelota salta porque tiene un conejo... El poncho le está quedando muy grande. Desechó a Lorenzo Reyes, a Marcelo Díaz, a Ramón Arias. Y de todos los refuerzos que trajo, el único que salva es (Ronnie) Fernández. Junior Fernandes está de paseo, disfrutando sus vacaciones, le dan lo mismo los resultados. Tiene menos sangre que un zancudo", añadió antes de comentar el futuro de la U.

"El descenso, por supuesto. De 15 puntos tiene seis y esos los ganó jugando peor que su rival. ¿Cambiar al técnico? No sé qué técnico podría asumir para dirigir a este plantel que no está para pelear cosas importantes. No entiendo a los dueños de la U: compran un club grande, pero no invierten y traen jugadores de segunda categoría. Hicieron un plantel muy mal conformado, con un déficit evidente en la zona defensiva. Sería bueno saber qué pretenden con la U: que se vaya al descenso o estar en el medio de la tabla", comentó.