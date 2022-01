Jeisson Vargas sobre denuncias por violencia intrafamiliar: Son temas aclarados y cerrados legalmente

El futbolista Jeisson Vargas fue presentado ante los medios este miércoles como fichaje de Universidad de Chile y le preguntaron por los episodios de violencia de género que protagonizó hace algunos años, que generaron ruido en una parte de los hinchas azules.

"Los años en Calera me sirvieron para crecer, para madurar. Estoy súper tranquilo, son temas que están aclarados y cerrados legalmente, hablados como familia", declaró.

"Con mi esposa llevo siete años, estamos felizmente casados con dos hijos, entonces me pilla con una etapa de mi vida súper madura", agregó Vargas.

"Es un caso que está totalmente aclarado y cerrado como familia. Yo sigo con mi esposa hace siete años, estamos felizmente casados, con dos hijos. Se dijeron muchas cosas de más, las cuales no son. Como no me gusta aclarar, al final quedan en verdades, pero está todo resuelto y aclarado", insistió ante una nueva pregunta sobre el particular.

También dijo que su puesto predilecto en la cancha es "de enganche, me siento cómodo, libre, he hablado con Santiago Escobar, pero pocas palabras. He comentado que esa es mi posición natural en el equipo, lo mismo que a Luis Roggiero, es la razón por la que me trajeron acá".

"Solo tengo palabras de agradecimiento a la UC, es el club que me formó, conozco muchas personas que trabajan en el fútbol formativo. Es un club del que estoy agradecido, y no hay presión, es mi trabajo, mi profesión. Estoy contento de estar acá, que puedan confiar en mí. Acá me juego mi futuro, mi carrera... lo veo de esa manera", complementó.