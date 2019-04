Johnny Herrera: "Nos vamos con mucha amargura, pero hay que dar vuelta la página"

El portero de Universidad de Chile Johnny Herrera lamentó la dolorosa caída 4-0 que sufrió el cuadro "laico" en su visita a U. Católica y afirmó que es necesario "dar vuelta la página" pronto.

"Fue un partido duro, croe que fue un desastre. En el segundo tiempo casi no tuvimos ninguna opción de gol, no creamos, no defendimos, no apretamos, no ayudamos cuando un compañero se equivocó, no hicimos ninguna cobertura en defensa", expresó tras el compromiso.

"Peor que este partido, no podemos jugar. Tampoco podemos estar peor que la situación en la que estamos" agregó.

Luego, Herrera sostuvo que en la U "nos vamos con mucha amargura, pero hay que dar vuelta la página luego. Estamos en una situación difícil y tenemos que salir de esta posición en la que estamos. Es duro, no es fácil venir y que te hagan cuatro goles, no hicimos nada de lo que hablamos en la semana, los dejamos jugar".

"Nos vamos tristes, pero hay que levantar la cabeza. Esto es fútbol, tenemos una revancha la próxima semana, no es fácil reponerse de caer ante un clásico rival, pero lo vamos a sacar adelante. Defensivamente no hicimos ninguna cobertura, fuimos un desastre".

"Falta mucho campeonato, lo duro es cómo jugamos. No hicimos nada de lo planteado en la semana, eso provoca un malestar general y hay que dar vuelta la página", insistió.

Por último intentó explicar la expulsión de Gonzalo Espinoza señalando que Luciano Aued intentó levantar a su gente: "A veces hay que saber ganar también. Esto es fútbol".