Jorge Sampaoli recordó su llegada a la U: Simeone tenía renombre, pero nosotros una metodología

Tras una década de la memorable campaña de Universidad de Chile en la Copa Sudamericana 2011, donde los azules conquistaron Sudamérica por primera vez en su historia, el técnico de ese equipo, Jorge Sampaoli, habló con Memorabiblia de TNT SPORTS. El entrenador recordó grandes momentos de su gloriosa época en el equipo azul: las dificultades al inicio, las aspiraciones que tenía y la posterior consagración continental.

Al referirse a su llegada a la U -luego de que la dirigencia optara por su proyecto, por sobre otro candidato como Diego Simeone-, Sampaoli apuntó que "estábamos por renovar con Emelec y nos reunimos con Cristian Aubert en Ecuador... Me fui a Chile a reunir con gente de la U, sin saber que yo era el DT elegido. Porque en esos momentos, estaba (Diego) Simeone, o yo. Y Aubert tampoco me aseguró que era elegido, sino que una posibilidad".

"Simeone siempre tuvo renombre, pero nosotros fuimos con una metodología y un plan de conocimiento del plantel, inferiores, etc. Antes de mí, se reunió Simeone con la dirigencia, y el directorio optó por nosotros. Fue una gran alegría, era muy difícil pensar que el directorio tomara esa decisión... Cuando nos anunciaron, sentí una sensación muy importante de cara a mi futuro, que ese era el punto de partida más importante que tenía en mi carrera", complementó.

Por otro lado, Jorge Sampaoli, apuntó que "mi gran propuesta y gran lucha con todos los dirigentes de la U era 'este equipo va a ganar, le va a ganar a Barcelona y se tiene que mantener. Nos tenemos que quedar acá todos'. Estaba muy ilusionado de jugar el Mundial de Clubes contra Barcelona", detalló.

Además, confesó una inédita anécdota, contando: "Después de los festejos, los jugadores nos pidieron un tiempo más para descansar. Y yo les pedí un tiempo menos, explicándoles que el disfrute que era ese equipo no merecía descanso. Cuando encuentras a un grupo de futbolistas que puede representar lo que sientes como entrenador, no quieres que termine nunca".

Finalmente, el también ex técnico de la selección chilena, habló sobre una de las polémicas iniciales que tuvo al no considerar a Diego Rivarola como titular en el equipo, lo que significó la creación de un cántico popular de la fanaticada azul, que hoy recuerda con alegría.

"Siempre recuerdo la canción de Rivarola y se la canto a mi hijo chiquitito. Era un himno en cada partido, no podía faltar. Yo no lo tomaba personal, sino que algo mucho más afectuoso para él... Diego nos ayudó a continuar el proceso luego de hacer el gol contra Colo Colo, donde marca y damos vuelta partido. Ahí me di cuenta por qué la gente lo pedía", cerró el nacido en Casildas.

El primer episodio de la nueva temporada de Memorabiblia se estrenará este martes a las 21:00 horas, e incluirá inéditas entrevistas a personajes como el propio Sampaoli, además de Sebastián Beccacece, Jorge Dessio, José "Pepe" Rojas y Johnny Herrera, entre otros.