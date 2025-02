La crisis institucional de la U tiene un nuevo capítulo: Clark le respondió a su querellante

Las aguas parecían haberse calmado en Universidad de Chile a nivel institucional, luego de que en diciembre pasado Michael Clark haya adquirido la mayoría de las acciones de Azul Azul a través de la empresa Tactical Sports, (luego de la liquidación de Sartor),

La operación fue muy cuestionada por parte del directorio de los universitarios e, incluso, motivó a la Comisión del Mercado Financiero (CMF) a una interrogación para determinar de dónde sacó los fondos para la operación.

No obstante, en las últimas horas los dos segundos máximos accionistas de la concesionaria se querellaron contra Clark y buscan sacarlo de la presidencia de Azul Azul y también del directorio.

La nueva polémica de Michael Clark y un director de Azul Azul

Se trata de Daniel y Eduardo Schapira, quienes a través de la inmobiliaria D.S.E Limitada realizaron el recurso legal que ya fue admitido por el Tribunal de Garantía de Santiago.

En la previa de la goleada contra Ñublense por el Campeonato Nacional, Daniel Schapira señaló al medio Rayando el CDA: "Hay diligencias que se están haciendo, pero es lento. El objetivo es que Michael Clark salga de la dirigencia de Azul Azul".

"Yo no hablo con él ya. Pero lo que quiero es que no sea más presidente de la U y que no haya un solo controlador. La querella está en curso, no es la única, han aparecido otras", añadió.

La respuesta de Michael Clark a Daniel Schapira

Tras el compromiso, Clark sacó la voz y le respondió a Schapira: "Con Daniel sostenemos una diferencia importante. Su objetivo es que yo salga de la U y mi objetivo es que la U gane todos los partidos, salga primera y volvamos a ser campeones".

Finalmente, señaló que "tampoco" va a cumplir el objetivo de Schapira, que es salir de la institución.