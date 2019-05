La reacción de los hinchas de la U al enterarse que Johnny Herrera no será titular ante Coquimbo

El técnico de Universidad de Chile, Antonio Arias, decidió quitarle la titularidad al portero Johnny Herrera de cara al duelo que los azules afrontarán el domingo ante Coquimbo Unido por la fecha 12 del Campeonato Nacional.

Ante esto, los hinchas del equipo laico se manifestaron en redes sociales con diferentes opiniones respecto a la medida del entrenador, aunque una buena parte de los fanáticos no está de acuerdo con el DT.

Que lo https://t.co/2HBb6uKYzI le queda otra y que se de cuenta que ya no rinde.mas de lo esperado

También podrían no ser citados Vittor, Benegas y Ubilla.

Han cambiado a varios jugadores de campo, varios directores técnicos, directivos y presidentes de la U y han fracasado... el único que no habían cambiado, por fin salió... veamos que va a pasar...

Cátedra en manotazos de ahogado y manual de cómo hacer mal las cosas por Azul azul. Una cama gigante de la dirigencia al filtrar el tema Johnny Herrera y su no convocatoria. La desesperada búsqueda de Montillo y súmele el coqueteo Heller - Pinilla. Se superan jornada tras jornada

Hace mucho tiempo johnny herrera no ataja nada ... la u necesita ahora un arquero que entrege futbolisticamente algo mas ... por fin se dieron cuenta .. #FSRadioChile

Johnny Herrera no pasa por su mejor momento, pero aun así tiene mas goles convertidos que Torres... y la camiseta bien puesta.

Johnny Herrera no es " santo de mi devoción" pero achacarle solo a él el mal rendimiento del equipo es demasiado, ¿qué hará Arias si pierden con Coquimbo con de Paul en el arco?

Brother con mucho respeto estamos hablando de Johnny Herrera un jugador que se ha sacado la cresta por la U y si bien no está en su mejor momento menos con este equipo , Menos tiene que estar ese bueno para nada de Caroca que no ha dado nada por el club y es nefasto verlo jugar

Cuando los Tecnico empiezan con estas “señales” sacando a Johnny Herrera se terminan de enterrar lo firmo no sigue después del receso

Increíble que saquen a nuestro capitán Johnny Herrera y no a Caroca 🤯

Johnny Herrera no atajará este domingo que viene... No importa, hace rato que no lo hace.... Creo que la presión de De Paul le hará bien...