Leonel Sánchez: La U va a salir adelante porque nosotros somos fuertes

Este miércoles se presentó en el Complejo Deportivo Azul el libro sobre Leonel Sánchez y el legendario jugador, durante la rueda de prensa, manifestó su amor y orgullo por Universidad de Chile y aseguró que el equipo saldrá del mal momento que vive en el Campeonato Nacional porque "nosotros somos fuertes".

"Quiero darle las gracias a todos los presentes y al plantel, porque ellos están luchando. Los vi y cambió la forma que tienen para jugar. Vamos a seguir apoyándolos lo más posible, porque la U es de esos equipos que salen adelante a la buena o la mala. Y es así, porque la U tiene jugadores fuertes, nosotros somos fuertes", declaró entre aplausos don Leonel.

"Si yo puedo apoyar en algo...podría jugar, pero ya no puedo, pero mi corazón es de la U", agregó.

Respecto a su histórico vínculo con los laicos, Sánchez, ídolo del recordado "Ballet Azul", sostuvo que "me siento orgulloso de ser de la U".

"Tenía 11 años y me fueron a buscar de Colo Colo, pero decidí quedarme por lo que la U había hecho por mí y eso me hizo sentir orgulloso. Y agradezco a todos los compañeros con los que crecí", dijo visiblemente emocionado el ex futbolista, de 83 años.

"Y quiero agradecer a los jóvenes que están comenzando y que estén tranquilos, porque la U es de desos equipos que apoyan a los cracks que van formando a medida que pasan los años", sentenció.

Por último, envió un mensaje a los jugadores del equipo.

"A mí nadie me saca a la U del corazón, y aquellos que están en el plantel buscando ganarse un puesto, que se pongan la mano en el corazón y van a salir adelante", concluyó.