López descartó "apriete" de hinchas en visita al CDA: Hablamos y creo que fue algo bueno

El entrenador de Universidad de Chile, Diego López, descartó que el grupo sintiera presión de parte de los hinchas que visitaron el CDA tras la caída de los azules ante Curicó Unido.

"No lo tomamos como un 'apriete'. Fueron hinchas que vinieron y quisieron hablar con el plantel, con nosotros, y creo que fue algo bueno", declaró este miércoles.

El técnico de los estudiantiles recordó que comentó que si las acciones de fanáticos "eran civilizadas, estaba bien".

"Fue una charla positiva, no marca precedente. Para mí, fue positivo, así lo veo yo, ¿por qué no vamos a escuchar al hincha? No fue un 'apriete', hablaron personas, jugadores, hinchas, y fue algo bueno. Estábamos con el plantel y el director deportivo, no pasó nada grave ni malo, hablamos hasta dentro del CDA, fue algo bueno escuchar", insistió.

Luego, recalcó que "creo que se tiene que escuchar al hincha y en el momento que no hay violencia...", dijo, agregando que "yo estaba presente, no vi agresiones ni entradas bruscas. No vi nada de eso. Se entró, se habló y no pasó nada malo. Se habló".

"No sé por qué dicen que pareció que crearon un precedente, pero se escuchó a la gente y no está mal. No pasó nada", aclaró para luego hablar sobre una presunta molestia suya en el club.

"¿Molesto yo? No escuché nada... para nada, estoy molesto con los resultados, porque muchas veces -hay que- explicar lo que uno ve en los entrenamientos y después no se ve en los partidos, estamos molestos con los resultados, solo con eso. Estamos comprometidos en todo sentido y le vamos a dar siempre pensando en revertir la situación en que nadie nos metió, nos metimos solos y tenemos que salir solos", apuntó.

Luego, declaró que el presidente de Azul Azul, Michael Clark, se encuentra muy atento a lo que ocurre con el equipo: "El lunes el presidente estuvo con nosotros, ahora también estaba en el entrenamiento y con la relación como se ha querido hablar, es buena. Estamos juntos. Es la forma en que un equipo grande puede salir adelante".

"Hemos entrenado equipos que han estado abajo y los hemos salvado. Lo que nos falta no es la intensidad, sino que la atención", agregó.

La U prepara su encuentro de ida en octavos de la Copa Chile frente a Cobresal, programado para este jueves a las 20:30 horas.