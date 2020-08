Manuel Iturra: Hice todo lo posible para retirarme en la U, pero no dependía de mí

El ex futbolista, Manuel Iturra, recordó los grandes momentos en su carrera profesional ligada a Universidad de Chile, equipo del cual es hincha y lamentó no haberse retirado en el cuadro azul. Además habló de la relación con el ex técnico de la selección chilena Marcelo Bielsa.

"Me hubiese gustado retirarme en la U, soy hincha del club, pero lamentablemente no se pudo. Hice todo lo posible, pero no dependía de mí. Los tiempos de ellos, no eran los míos", señaló a Mundo Cracks.

Eso sí, no descartó volver al fútbol si desde el CDA se lo piden "si me dicen que me quieren mañana en la U, yo voy y firmo".

Al ser consultado por su relación con Marcelo Bielsa, quien lo dirigió en la Roja, dijo que "es un profesor, de mucho respeto y sentía que él me tenía mucha estima. Había pequeños detalles que me hacían sentir eso. Cuando la selección ganaba y yo no podía estar por lesión, él me llamaba y me decía no te desanimes, tú también eres parte de esto. Yo estaba viendo el partido con amigos y me llamaba el 'profe'. Ellos no me creían".

"Es un entrenador que trasciende, no solo en lo futbolístico, sino también a nivel social y cultural ¿Cuántos jugadores hablan mal de Bielsa?, ¿cuántos entrenadores son de la escuela de Bielsa?, ¿eso es ser fracasado? Para poder triunfar en el fútbol se tienen que mezclar muchas cosas. No solo ganan los mejores", agregó.

El nacido en Temuco recordó uno de los momentos más complicados de su carrera. En un partido previo al Mundial de Sudáfrica 2010, fue expulsado ante México y las críticas llovieron en su contra.

"Me mandé la cagada de pegarle una patada a (Andrés) Guardado y llevaba dos minutos en la cancha. Fue el peor error de mi vida, ya que además de perderme el Mundial por eso, tenía un precontrato con Atlante, que me habían ido a ver a ese partido. Por eso no me pude ir a México", recordó.